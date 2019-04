Warriors in 2. NBA-Play-off-Runde - 50 Punkte von Durant

Die Golden State Warriors stehen in der zweiten Play-off-Runde der National Basketball Association (NBA). Der Titelverteidiger aus Oakland feierte am Freitagabend (Ortszeit) einen 129:110-(72:53)-Auswärtssieg über die Los Angeles Clippers und gewann damit die "best of seven"-Serie 4:2. Überragender Mann der "Dubs" war Kevin Durant, der mit 50 Punkten einen neuen Play-off-Karriererekord erzielte.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA (AFP/Getty)

Der 30-Jährige egalisierte außerdem mit 38 Zählern in der ersten Hälfte eine Allzeit-Bestmarke der besten Basketball-Liga der Welt: So eine Ausbeute hatte in der Postseason bisher nur Charles Barkley vor 25 Jahren geschafft, als er die Phoenix Suns zu einem 3:0-Erfolg in der "best of five"-Serie über die Warriors geführt hatte.

"Das war eine der besten Leistungen, die ich jemals gesehen habe. Und ich habe ein paar ziemlich gute Leistungen gesehen. Er ist die ultimative Waffe, weil es keine Verteidigung für ihn gibt", lobte Golden-State-Head-Coach Steve Kerr seinen Matchwinner in den höchsten Tönen. Neben Durant überzeugte vor allem Abwehrchef Draymond Green, der mit 16 Punkten, 14 Rebounds und 10 Assists (dazu noch vier Blocks) ein Triple-Double verbuchte. Kapitän Stephen Curry steuerte trotz Knöchelproblemen 24 Zähler bei.

Nun wartet auf den Champion der vergangenen beiden Jahre eine ganz besondere Herausforderung, trifft er doch im Halbfinale der Western Conference ab Sonntag (ab 21.30 Uhr MESZ) auf die Houston Rockets und Superstar James Harden. Bereits im Vorjahr hatte es dieses Duell gegeben, allerdings eine Runde später. Damals setzte sich Golden State nach hartem Kampf und zwischenzeitlichem 2:3-Rückstand in der Serie am Ende noch mit 4:3 durch.

Play-off-Ergebnis der NBA vom Freitag - 1. Runde ("best of seven"), Spiel sechs: Los Angeles Clippers - Golden State Warriors 110:129 - Endstand der Serie: 2:4