Wiener Jugendliche fühlen sich vor allem als Europäer

Wiener Jugendliche fühlen sich stärker Europa zugehörig als Österreich, Wien oder ihrem Grätzel. Das zeigt das Projekt MiDENTITY, dessen Ergebnisse am Donnerstag bei einer Tagung an der Uni Wien präsentiert werden. 60 Prozent der befragten Jugendlichen gaben an, sich "stark" mit Europa zu identifizieren. Inklusive jener, die sich "eher" und "überwiegend" als Europäer fühlen, sind es 88 Prozent.