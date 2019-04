Liverpool nach 2:0 in Cardiff wieder zwei Punkte vor ManCity

Liverpool hat am Sonntag wieder die Tabellenspitze der englischen Fußball-Premier-League übernommen. Die "Reds" feierten einen 2:0-Auswärtssieg über Cardiff City und liegen damit zwei Punkte vor Manchester City. Der Titelverteidiger hat allerdings ein Spiel in der Hinterhand, und zwar das Stadtderby am Mittwoch bei Manchester United.

In Cardiff brachte Georginio Wijnaldum die Gäste in der 56. Minute mit einem strammen Schuss nach einem Corner in Führung. Für die Entscheidung sorgte James Milner in der 81. Minute aus einem Elfmeter, davor war Mohamed Salah gefoult worden. Cardiff liegt dadurch weiterhin auf einem Abstiegsplatz, der Rückstand aufs rettende Ufer beträgt drei Zähler.

Im Kampf um die Champions-League-Plätze setzte es für Arsenal durch eine 2:3-Heimniederlage gegen Crystal Palace einen überraschenden Rückschlag. Die "Gunners" liegen zwar noch auf Platz vier, der Fünfte Chelsea rangiert aber nur aufgrund der schlechteren Tordifferenz dahinter. Auch dem Sechsten Manchester United, kurz davor bei Everton mit 0:4 unter die Räder gekommen, fehlen nur zwei Zähler auf Arsenal.