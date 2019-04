UNICEF: 14 Kinder bei Luftangriff im Jemen getötet

Bei einer Explosion in der Nähe zweier Schulen im Jemen sind nach Angaben des Kinderhilfswerks UNICEF mindestens 14 Kinder getötet worden. 16 weitere Kinder seien teils schwer verletzt und kämpften in Krankenhäusern in der Hauptstadt Sanaa zum Teil noch um ihr Leben, teilte UNICEF am Dienstag mit. Der Angriff ereignete sich bereits am Sonntag.