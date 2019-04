Rouhani: USA ist "Anführer des internationalen Terrorismus"

Nach der US-Einstufung der iranischen Revolutionsgarden als "Terrororganisation" hat Irans Präsident Hassan Rouhani die USA als wahren "Anführer des internationalen Terrorismus" bezeichnet. Während die Revolutionsgarden "seit ihrer Gründung" den Terrorismus bekämpfen, hätten die USA versucht, die Jihadistenmiliz IS gegen die Staaten der Region "zu benutzen", so Rouhani am Dienstag.