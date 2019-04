Capitals im EBEL-Halbfinale gegen Salzburg wieder in Führung

Die Vienna Capitals haben im Halbfinale der Erste Bank Eishockey Liga (EBEL) zurückgeschlagen. Die Wiener feierten am Sonntag einen verdienten 2:1-Heimsieg nach Verlängerung gegen Red Bull Salzburg und gingen in der "best of seven"-Serie mit 3:2 in Führung. Damit können die Caps am Dienstag (19.15 Uhr) mit einem Sieg in Salzburg den Einzug ins Finale gegen den KAC fixieren.