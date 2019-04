"Der Streit": Landestheater NÖ zeigt Habjan-Inszenierung

Facebook

Wer bei Habjans Inszenierung von Elfriede Jelineks Trump-Stück "Am Königsweg" kürzlich bedauerte, dass der Regisseur, Puppenspieler und -bauer auf der Bühne nicht selbst in Aktion trat, bekommt ihn beim Gastspiel der Münchner am Donnerstag und Freitag in Landestheater Niederösterreich gleich in mehreren Rollen zu sehen. Die Bühne von Jakob Brossmann und Denise Heschl ist ein Anatomie-Hörsaal, der für das Experiment zur Manege wird: Dabei werden die lebensgroßen Puppen-Paare allerdings freier kombiniert als in der von Marivaux vorgesehenen Versuchsanordnung. Mit durchaus eruptiven Folgen... Am Ende werden die Körper seziert, um dem Zentrum der Lust, dem Antrieb aller Untreue, auf die Spur zu kommen. Da ist es dann doch ganz gut, dass dafür nicht Fleisch und Blut zu Leibe gerückt werden muss.