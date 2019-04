Austria und Sturm legten Fehlstart in Liga-Meistergruppe hin

Die Wiener Austria und Sturm Graz haben den Start in die Meistergruppe der Fußball-Bundesliga verpatzt. Während man die 1:5-Niederlage der Wiener beim großen Titelfavoriten Salzburg noch erwarten konnte, kam die 0:1-Heimpleite der Grazer gegen St. Pölten völlig überraschend. Beide Teams haben daher vor dem direkten Duell am kommenden Sonntag (14.30 Uhr) in Wien-Favoriten großen Druck.