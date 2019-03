Rapid übernahm mit 3:0-Sieg Führung in Liga-Qualigruppe

Rekordmeister Rapid hat einen erfolgreichen Start in der Qualifikationsgruppe der Fußball-Bundesliga hingelegt. Die Hütteldorfer besiegten die Admira am Samstag im Allianz Stadion völlig verdient mit 3:0 (1:0) und übernahmen die Führung im unteren Play-off. Der SV Mattersburg unterlag beim SCR Altach mit 1:2 (1:1). Wacker Innsbruck gab mit einem 2:0-(2:0)-Erfolg in Hartberg die Rote Laterne ab.

Rapid glückte mit dem 3:0 gegen die Admira eine gelungene Generalprobe für das ÖFB-Cup-Halbfinale am Mittwoch (20.30 Uhr) beim LASK. Christoph Knasmüllner brachte die Wiener in der 38. Minute voran. Die Führung hätte aber schon früher fallen müssen, ein Foulelfmeter (25.) von Andrija Pavlovic war aber deutlich über dem Tor gelandet. All diese Szenen bekamen fast alle Block-West-Abonnenten nicht mit. Sie hatten die erste Hälfte boykottiert und nicht auf den Tribünen mitverfolgt. Nach der Pause münzten Philipp Schobesberger (53.) und Premieren-Torschütze Aliou Badji (80.) die drückende Rapid-Überlegenheit in weitere Tore um.

Rapid feierte damit den vierten Ligasieg gegen die Südstädter in Folge, bei allen drei Partien in dieser Saison blieben die Schützlinge von Chefcoach Dietmar Kühbauer zudem ohne Gegentreffer. Sie liegen damit wie vor der Punkteteilung sechs Punkte vor der Admira. Bei den Niederösterreichern, die im fünften Spiel 2019 die erste Niederlage kassierten, hatte der Ex-Rapidler Christoph Schösswendter in seinem 100. Ligaspiel für die Admira keinen Grund zum Jubeln.

Die Innsbrucker jubelten nach dem 2:0 in Hartberg über den ersten Sieg nach acht Partien ohne volles Erfolgserlebnis mit nur zwei Punkten, in der Tabelle gab man die Rote Laterne mit 11 Punkten an die Admira (10) ab. Wacker dominierte vor 2.245 Zuschauern in der Steiermark im dritten Spiel unter Thomas Grumser von Beginn an, setzte das Motto des Trainers ("aggressiv und nach vorne ausgerichtet") gut um. Liga-Premierenschütze Murat Satin sorgte schon in der sechsten Minute für die verdiente Führung, Zlatko Dedic legte gut zehn Minuten später nach Vorarbeit von Cheikhou Dieng nach.

Bitter für Hartberg war auch der frühe Ausfall von Peter Tschernegg, der das Feld schon in der 39. Minute mit Verdacht auf Kreuzbandriss verlassen musste. Zehn Minuten davor hatte Tobias Kainz den ersten (harmlosen) Torschuss der Truppe von Markus Schopp abgegeben. Es sollten auch keine gefährlichen Schüsse der Gastgeber mehr folgen. Auch nach dem Seitenwechsel waren die Tiroler dem 3:0 näher als Hartberg dem Anschlusstreffer.

Der SCR Altach bescherte seinem neuen Trainer Alex Pastoor einen erfolgreichen Einstand. Die Vorarlberger feierten einen 2:1-Heimsieg über Mattersburg und verbesserten sich damit vom fünften auf den vierten Rang. Die Gäste gingen zwar durch Rene Renner in der 26. Minute in Führung. Altach gelang jedoch dank der Treffer von Christian Gebauer (40.) und Mergim Berisha (53./Elfmeter) noch die Wende.

Pastoor hatte Altach bei seinem Debüt ein 4-4-2-System verordnet, auf Ballbesitz und geordneten Spielaufbau legten die Gastgeber keinen großen Wert. Die Mannschaft von Ex-Altach-Coach Klaus Schmidt wusste damit allerdings nichts anzufangen, Mattersburg wurde daher von Rapid auf Platz zwei der Qualifikationsgruppe verdrängt.