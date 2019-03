Mlinar kandidiert für slowenische liberale Partei

Die scheidende österreichische EU-Abgeordnete Angelika Mlinar will nun in Slowenien kandidieren. Nachdem eine Wiederkandidatur für die NEOS in Österreich nicht geklappt hat, tritt Mlinar bei der EU-Wahl für die liberale Partei von Ex-Ministerpräsidentin Alenka Bratusek (SAB) an, sagte sie am Freitag in Ö1. Die Partei steht in Umfragen bei rund drei Prozent, für ein Mandat wären acht nötig.