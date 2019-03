Arbeiter nach Verpuffung in Hochofen in Stmk schwer verletzt

Ein 31-jähriger Obersteirer hat am Donnerstagnachmittag durch eine Verpuffung in einem Hochofen in einem Industriebetrieb im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag schwere Verbrennungen davongetragen. Der Mann wurde an den Unterarmen und im Gesicht verletzt. Er wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt aus Mürzzuschlag vom Rettungshubschrauber "Christophorus 12" des ÖAMTC in das LKH Graz geflogen.