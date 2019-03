Bauarbeiten an Wiener Rotenturmstraße beginnen am 3. Juni

Die Rotenturmstraße in der Wiener Innenstadt wird, so viel ist bereits fix, zur Begegnungszone. Nun steht auch der Baubeginn fest: Ab 3. Juni wird offiziell gewerkt. Rechtzeitig vor dem Weihnachtsgeschäft soll die Verbindung zwischen Schweden- und Stephansplatz in neuem Glanz erstrahlen, wie im Büro der zuständigen Verkehrsstadträtin Maria Vassilakou (Grüne) auf APA-Anfrage mitgeteilt wurde.