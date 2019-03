Vergne gewann turbulentes Formel-E-Rennen in Sanya

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA (Archiv/AFP)

Mehrere Fahrer beendeten das Rennen nicht. So musste der bisherige Gesamtleader Sam Bird bereits in der ersten Runde nach einer Kollision mit Stoffel Vandoorne die Segel streichen. Nelson Piquet Jr. steuerte seinen Wagen in eine Mauer. Das nächste Rennen findet am 13. April in Rom statt.