ÖFB-U21 startet mit Test gegen Italien in EM-Vorbereitung

Ein hochkarätiger Test eröffnet am Donnerstag in Triest (18:30 Uhr, live ORF Sport+) die EM-Vorbereitung von Österreichs U21-Fußballauswahl. Mit Italien trifft die Truppe von Trainer Werner Gregoritsch auf den Endrunden-Gastgeber, der bereits fünf U21-EM-Titel am Konto hat. Spielort ist mit dem Stadio Nereo Rocco jene Arena, in der das EM-Auftaktspiel der ÖFB-Elf gegen Serbien steigen wird.