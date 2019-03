Frau bei Wechtenbruch in Tirol tödlich verunglückt

Eine 43-jährige Skitourengeherin ist am Dienstag am Hohen Seeblaskogel im Sellraintal in den nördlichen Stubaier Alpen ums Leben gekommen. Eine Schneewechte brach ab und riss die Tirolerin mehrere hundert Meter mit, berichtete die Polizei. Für die Frau kam jede Hilfe zu spät. Ihr 47-jähriger Begleiter blieb unverletzt, er war nicht mit der Wechte abgestürzt.