39-Jähriger schoss in Wien-Brigittenau aus dem Fenster

Ein 39-Jähriger hat am Montagabend in Wien-Brigittenau mit einer Gasdruckpistole aus einem Fenster auf die Scheibe einer Nachbarin geschossen. Die Frau hatte laut Polizeisprecher Patrick Maierhofer gegen 19.00 Uhr die Exekutive alarmiert. Die Einsatzkräfte fuhren daraufhin zu dem Wohnhaus in der Engerthstraße. Die Wiener Einsatzgruppe Alarmabteilung (Wega) nahm den Mann vorläufig fest.