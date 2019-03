Englands Verband denkt an neue Sicherheitsmaßnahmen

Nach Zwischenfällen in der Fußball-Premier-League und der zweitklassigen Championship am vergangenen Sonntag denkt Englands Verband (FA) über mögliche neue Sicherheitsmaßnahmen nach. Das teilte die FA am Montag über Twitter mit. "An diesem Wochenende wurde in Sachen Fan-Verhalten eine Grenze überschritten", hieß es darin. "Das ist vollkommen inakzeptabel und wir verurteilen beide Vorfälle scharf."