Snooker-Star O'Sullivan mit weiterem Meilenstein

Der fünfmalige Snooker-Weltmeister Ronnie O'Sullivan hat für eine bisher einmalige Bestmarke in der Billard-Variante gesorgt. Der Engländer spielte im Finale der Players Championship am Sonntagabend als erster Profi das 1000. sogenannte Century in seiner Karriere.