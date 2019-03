Ogier baute Führung im Rallye-WM-Lauf von Mexiko aus

Der Franzose Sebastien Ogier hat mit seinem Beifahrer Julien Ingrassia im Citroen C3 am zweiten Tag die Führung bei der WM-Rallye in Mexiko ausgebaut. Nach 18 Sonderprüfungen hat die Paarung nun 27 Sekunden Vorsprung auf die Briten Elfyn Evans/Scott Martin (Ford Fiesta), die in der WM führenden Esten Ott Tänak/Martin Järveoja (Toyota Yaris) sind neue Dritte (29,2).