Verkehrsressort gab 132.000 Euro-Auftrag an FPÖ-nahe Agentur

Das Verkehrsministerium unter Norbert Hofer (FPÖ) hat an eine Werbeagentur, die im Mehrheits-Besitz eines FPÖ-Bezirksrates in Wien-Landstraße steht, einen Werbeauftrag mit einem Volumen von 132.000 Euro vergeben. Das berichtete das Nachrichtenmagazin "profil" in seiner aktuellen Ausgabe. Der Auftrag betraf die Agentur "Outsell GmbH" für die Kampagne "Lass Drogen nicht ans Steuer".