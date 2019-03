Skeleton-WM: Flock nach einem Lauf 9., Auer nach zwei 16.

Europameisterin Janine Flock hat bei der Skeleton-WM in Whistler (CAN) nach einem von vier WM-Durchgängen als Neunte 0,27 Sekunden Rückstand auf den Bronzerang, den die Deutsche Sophia Griebel einnimmt. Auch auf den ersten beiden Plätzen rangierten vor dem zweiten Lauf am Donnerstag (23.00 Uhr/MEZ) und den beiden letzten am Freitag mit Tina Hermann und Jacqueline Lölling zwei Deutsche.