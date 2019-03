Stromausfall stoppte Tiroler Zugspitzbahn

Die Zugspitzbahn in Ehrwald im Tiroler Außerfern ist am Donnerstag weiterhin stillgestanden. Mittwochnachmittag kam es laut Polizei durch einen Stromausfall zu einem technischen Defekt bei der Seilbahn. Da die Wiederaufnahme des Betriebs zunächst nicht möglich war, mussten in einer stundenlangen Rettungsaktion 82 Fahrgäste geborgen werden. Verletzt wurde niemand.