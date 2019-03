73-Jähriger auf Bahnhof gestürzt und von Zug tödlich erfasst

Ein 73 Jahre alter Kärntner ist am Mittwochabend am Bahnhof Sattendorf in Treffen am Ossiacher See (Bezirk Villach-Land) ums Leben gekommen. Die Polizei geht von einem Unfall aus, hieß es am Donnerstag. Der Einheimische dürfte gegen 19.30 Uhr beim Aussteigen gestürzt und vom anfahrenden Zug erfasst worden sein. Er starb noch an der Unfallstelle.