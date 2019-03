26 Pferde bei Großbrand in Gestüt in NÖ gerettet

Bei einem Großbrand in einem Pferdegestüt in Maria Anzbach im Bezirk Pölten-Land sind am Mittwoch ein Dutzend Feuerwehren im Einsatz gewesen. Die Flammen hatten laut Franz Resperger vom Landeskommando in einer Scheune ihren Ausgang genommen. Sie drohten auf den Pferdestall, ein Wirtschaftsgebäude und den Wohnbereich überzugreifen. 26 Tiere, unter ihnen sechs teure Zuchtpferde, wurden gerettet.