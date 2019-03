Fahrerflucht nach Unfall mit Linienbus in Wien-Donaustadt

Um einen drohenden Zusammenstoß mit einem Pkw zu verhindern, hat ein 50-jähriger Busfahrer auf der Wagramer Straße in Wien-Donaustadt am Montagabend eine Notbremsung durchführen müssen. Dabei kam eine 61-jährige Businsassin zu Sturz und erlitt Prellungen, berichtete die Polizei am Dienstag und ersucht um Hinweise auf den unbekannten Pkw-Lenker.