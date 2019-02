21-Jähriger soll in OÖ Freundin mit Umbringen bedroht haben

Ein 21-Jähriger steht unter Verdacht, seine 32-jährige Freundin mehrmals mit dem Umbringen bedroht zu haben. Er wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Ried im Innkreis eingeliefert. Als die Polizei am Mittwoch in Helpfau-Uttendorf im Bezirk Braunau am Inn in einem Streit ermittelte, beschädigte der 21-Jährige mit zwei Kopfstößen den Dienstwagen der Beamten, so die Polizei.