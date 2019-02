35 Al-Shabaab-Mitglieder in Somalia getötet

Das US-Militär hat bei einem Luftangriff in Somalia nach eigenen Angaben 35 Mitglieder der Terrorgruppe Al-Shabaab getötet. Wie das Afrikakommando der US-Streitkräfte am Montag mitteilte, ereignete sich der Angriff am Sonntag in der Region Hiran.