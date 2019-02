Mindestens zehn Tote bei Angriff nahe Mogadischu

Bei einem Angriff in der Nähe von Somalias Hauptstadt Mogadischu sind der Polizei zufolge mindestens zehn Menschen getötet worden. Der Angriff ereignete sich am Montag in Lafole, westlich von Mogadischu, wie der Polizist Mohamed Hassan sagte. Bewaffnete seien in einem Fahrzeug angefahren gekommen und hätten wahllos auf Menschen geschossen, berichtete ein Augenzeuge, Mohamed Adam.