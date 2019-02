Christoph Chorherr verabschiedet sich von Wiener Gemeinderat

Bei den Wiener Grünen verabschiedet sich ein Urgestein: 1991 ist Christoph Chorherr (58) für die Ökopartei in den Gemeinderat eingezogen - jetzt kehrt er diesem den Rücken. Er wird in der Sitzung am Mittwoch seine Abschiedsrede im Plenum halten, wie der Grüne Rathausklub der APA mitteilte. Gewechselt wird auch bei der SPÖ.