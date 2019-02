VBW-Musical "I am from Austria" ab Herbst in Japan

Das VBW-Musical "I am from Austria" mit den Hits von Rainhard Fendrich wird ab 4. Oktober erstmals in Japan zu sehen sein. Das gaben die Vereinigten Bühnen am Montag bekannt. Aufgeführt wird das Stück in den Takarazuka Theatern in Takarazuka/Osaka und Tokio.

Geplant sind rund 100 Vorstellungen, insgesamt wird die Show laut VBW so weltweit bis Ende des Jahres voraussichtlich eine Dreiviertel-Million Zuseher erreicht haben. Wie bei der Takarazuka Revue Company traditionell üblich, werden in dieser Fassung alle Rollen ausschließlich von weiblichen Darstellerinnen gespielt. Die Aufführungen von "I am from Austria" sind auch Teil der Feierlichkeiten anlässlich "150 Jahre Diplomatische Beziehungen zwischen Japan und Österreich".

"'I am from Austria' bereits im ersten Jahr nach der Premiere ins Ausland exportieren zu können, zeigt die hohe Qualität unserer Musical-Produktionen. Dies bestätigt unsere Strategie, Musicals selbst zu entwickeln und weltweit erfolgreich zu vermarkten", so VBW-Geschäftsführer Franz Patay. "Rund 25 Millionen Menschen weltweit haben bisher ein VBW-Musical gesehen, davon knapp ein Drittel in Asien", weiß Musical-Intendant Christian Struppeck. In Japan werde das "Wiener Musical" mittlerweile schon als eigenes Genre gefeiert.

Das Fendrich-Musical hatte seine Uraufführung im September 2017 in Wien gefeiert und wurde um eine weitere Saison verlängert. Aktuell ist die Produktion noch bis Juni 2019 im Raimund Theater zu sehen.