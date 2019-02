Einigung zu EU-Verteidigungsfonds

Die EU will den europäischen Verteidigungssektor im nächsten Jahrzehnt mit mehreren Milliarden Euro bezuschussen. EU-Parlament und EU-Staaten einigten sich am Mittwoch in Brüssel mit der EU-Kommission auf die Einrichtung eines europäischen Verteidigungsfonds. Dadurch werde "die technologische Innovation und Zusammenarbeit" gefördert, erklärte EU-Industriekommissarin Elzbieta Bienkowska.