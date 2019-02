Kunasek nimmt Bundesheer-Zentralstellenreform in Angriff

Verteidigungsminister Mario Kunasek (FPÖ) hat die bereits angekündigte Reform der "Zentralstelle" (das ist im wesentlichen das Ministerium, Anm.) in Angriff genommen. Mit einer Ministerweisung an Generalsekretär Wolfgang Baumann habe man den "Startschuss" für die Reform gegeben, hieß es am Mittwoch in einer Aussendung des Verteidigungsressorts.