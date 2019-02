Pkw krachte im Waldviertel gegen Kindergarten-Bus

Ein Pkw-Lenker ist Dienstagfrüh in Windigsteig (Bezirk Waidhofen an der Thaya) mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn gekommen und mit einem Kindergarten-Bus kollidiert. Der mit vier Kindern besetzte Transporter stürzte laut Feuerwehr über eine Böschung, das Auto blieb am Dach liegen. Die Bus-Chauffeurin und der Pkw-Fahrer wurden nach Angaben des Roten Kreuzes leicht verletzt.