Eurofighter - Aufregung um Staatsanwalt-Wechsel und Weisung

Im Kern geht es darum, dass der Fall nun - angeblich freiwillig - nicht mehr bei Michael Radasztics liegt, der noch im Dezember zu der Causa auch Auskunftsperson im Eurofighter-U-Ausschuss war, sondern bei einer Kollegin, die den Fall bei ihrem Wechsel in die WKStA mitgenommen hat. Hinzu kommt aber auch, dass auf Initiative der Oberstaatsanwaltschaft (OStA) Wien Ermittlungen gegen Radasztics wegen dessen Amtsführung laufen. Worum es dabei geht, etwa um den Vorwurf der Informationsweitergabe an Pilz, wollen die Behörden nicht sagen.

Zum anderen geht es um eine Weisung von Christian Pilnacek, Generalsekretär im Justizministerium, heikle Akten aus dem Verfahren zu nehmen. Der Weisungsrat des Ministeriums hat diesem Vorgehen sein Okay gegeben, doch Pilz wittert dahinter eine Verschwörung. "Man sieht ja, wie da der Strick vorbereitet worden ist: zuerst ihm die Akten wegnehmen, dann ihm den Fall wegnehmen und dann den Staatsanwalt selbst statt Eurofighter und Airbus vor Gericht stellen", sagte er in der ZiB2 des ORF am Mittwochabend.

Pilnacek wies dies gegenüber der APA entschieden zurück. Er sprach von Nebelgranaten und Unwahrheiten seitens des Jetzt-Abgeordneten. "Ich glaube nicht, dass man der WKStA unterstellen kann, dass sie ein Verfahren abdreht", sagte er: "Ganz im Gegenteil: Das wird weiter verfolgt und soll sogar beschleunigt verfolgt werden." Auch von einem Abdrehen des U-Ausschusses könne keine Rede sein, "die Vorwürfe grenzen ans Absurde", betonte Pilnacek. Es sei darum gegangen, bestimmte Bestandteile wegen der Gefährdung der nationalen Sicherheit wieder aus dem Akt zu entnehmen und an das Verteidigungsministerium zu retournieren. Dem Ausschuss stünden sie weiter zur Verfügung, allerdings in einer höheren Geheimhaltungsstufe. Dies sei sogar von der Finanzprokuratur betrieben worden, "und es ist ja nicht so, dass sich die Finanzprokuratur selbst ins Knie schießt", so der Generalsekretär.

Oberstaatsanwalt Michael Klackl betonte, dass Radasztics auf eigenen Wunsch mit neuen Aufgaben befasst sei. Er sei nicht abgezogen worden. Tatsächlich gebe es aber ernst zu nehmende Verdachtsmomente bezüglich seiner Amtsführung, und auch disziplinäre Verfehlungen stünden im Raum. Die Staatsanwaltschaft Eisenstadt bzw. Oberstaatsanwaltschaft und das Oberlandesgericht Graz seien damit befasst. Zum Inhalt und einem möglichen Zusammenhang mit der Eurofighter-Causa könne er nichts sagen.

Kern des Ganzen sei aber, dass nun sichergestellt sei, "dass das Eurofighter-Verfahren mit mehr Ressourceneinsatz als bisher zügig und ohne Verzögerungen bearbeitet werden kann", so Klackl: "Das ist Kernkompetenz der WKStA." Das diese bisher nicht zuständig war, liege daran, dass die Causa einfach schon früher angefallen sei.

Die ÖVP übte unterdessen scharfe Kritik an Peter Pilz und ortet ein "billiges Ablenkungsmanöver". Von der SPÖ kam hingegen Kritik am Agieren des Justizministeriums und der Vorgehensweise von Generalsekretär Chistian Pilnacek. Justizsprecher Hannes Jarolim kündigte gegenüber der APA parlamentarische Anfragen an, um die Vorwürfe aufzuklären.

Seitens der ÖVP meinte Fraktionsführern Andreas Ottenschläger, Pilz müsse nach seinen jüngsten Attacken gegen die Staatsanwaltschaft den U-Ausschuss-Mitgliedern "seine dubiose Rolle in den Ermittlungen wegen Amtsmissbrauch und Verletzung von Amtsgeheimnissen erklären". Er brauche gar nicht versuchen, "von seiner eigenen Involvierung in die Causa Eurofighter abzulenken, indem er wieder einmal mit falschen Vorwürfen um sich wirft".

Anstatt Pressekonferenzen zu geben, sollte sich Pilz lieber auf die Ausschussarbeit vorbereiten und sich sehr genau überlegen, wie er diese Wendung in der Causa Eurofighter erkläre: "Schließlich tritt dieser hier mehr als fragwürdig in Erscheinung und könnte laut Medienberichten massiv in die unabhängige Arbeit der Justiz eingegriffen haben", so der ÖVP-Abgeordnete, der Pilz unterstellte, "die Grenzen zwischen Gesetzgebung, Exekutive und Gerichtsbarkeit völlig aus den Augen verloren" zu haben.

SPÖ-Mandatar Jarolim wertet hingegen die Vorgangsweise des Justizministeriums bei der Weisung zur Geheimhaltung von Eurofighter-Aktenteilen, vor allem aber auch das - wie er es formulierte - "Abschießen" des langjährig mit der Causa befassten Staatsanwalts Michael Radasztics als "höchst aufklärungsbedürftig" . "Ich halte das für beklemmend", sagte er zur APA. Die Rolle Pilnaceks sei zu hinterfragen, die SPÖ werde versuchen, mit parlamentarischen Anfragen Licht in die Sache zu bringen.

Im Schatten der Aufregung rund um den Wechsel des Staatsanwaltes fand eine medial wenig beachtete Sitzung des parlamentarischen Eurofighter-U-Ausschusses statt. Befragt wurde ein ehemaliger FPÖ-Funktionär, der für PR im Zusammenhang mit dem Kauf der Kampfflugzeuge rund 450.000 Euro erhalten haben soll.

Der Zeuge war in den 90ern Funktionär beim "Ring Freiheitlicher Jugend" und Vertrauter von Ex-Verteidigungsminister Herbert Scheibner (FPÖ/BZÖ), in dessen Amtszeit die Eurofighter-Typenentscheidung fiel. Der Zeuge bestand darauf, im Zusammenhang mit seinen Aussagen im U-Ausschuss nicht namentlich genannt zu werden. Das wurde ihm vom Nationalratspräsidenten und Ausschuss-Vorsitzenden Wolfgang Sobotka (ÖVP) gewährt. Das ist in der jüngsten Vergangenheit von U-Ausschüssen ein ungewöhnlicher Vorgang.

Der Zeuge war zur Zeit des Jet-Kaufs Lebensgefährte einer FPÖ-Mitarbeiterin, die 2001 das Klein-Unternehmen "PR und mehr" gegründete. In dieses Unternehmen flossen nach Angaben aus dem Ausschuss 879.000 Euro von der "P+P Consulting" des Eurofighter-Lobbyisten Alfred Plattner, rund 450.000 davon in Richtung der Auskunftsperson.

Seine Aufgabe lautete: "Meinungsbildung und Argumentationstransport betreffend des Consulting-Auftrages für eine Stimmungsverbesserung im Zuge des Ankaufs der Eurofighter". Als Leistungen wird in den Unterlagen u.a. "Support im Zuge einer Dringlichen Anfrage im Bundesrat und Nationalrat", "Support im Zuge der Diskussion um die Unterzeichnung der Budgetbegleitgesetze" und "Support hinsichtlich Rechnungshofprüfung" angeführt.

Die heutige Befragung dazu war mäßig spannend. Der Zeuge gab an, dass von dem verdienten Geld mehr als die Hälfte für Steuern und ein Drittel für Rechtsberater draufgegangen sei. Den Rest habe er in sein Haus investiert. Was die PR-Agentur im Detail gemacht hat, wurde nicht ganz klar.