Lenker zog Pistole bei Streit wegen Telefonierens am Steuer

Ein Dutzendkonflikt im Straßenverkehr hat am Dienstagnachmittag zu einem größeren Polizeieinsatz in Wien-Landstraße geführt. In der Guglgasse gerieten kurz nach 15.00 Uhr zwei Lenker aneinander, nachdem der Ältere (41) den Jüngeren (19) wegen Telefonierens am Steuer ohne Freisprecheinrichtung zurechtgewiesen hatte. Der junge Mann bedrohte den Kontrahenten daraufhin mit einer Pistole.