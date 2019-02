Migranten in Serbien in Tiefkühl-Lkw entdeckt

Sieben Migranten sollten am vergangenen Wochenende in einem Tiefkühlwagen bei minus 22 Grad über die serbisch-kroatischen Grenzübergang Batrovci-Bajakovo geschleppt werden. Serbische Zollbeamte wurden auf den Menschenschmuggel aufmerksam. Die Migranten befanden sich in einem Transporter für Himbeeren, wie serbische Medien berichteten.