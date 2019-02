US-Verteidigungsminister Shanahan in Bagdad

Der kommissarische US-Verteidigungsminister Patrick Shanahan ist zu einem nicht angekündigten Besuch in den Irak gereist. Shanahan kam am Dienstag in der Früh in der irakischen Hauptstadt Bagdad an. Bei dem Besuch dürfte es vor allem um die künftige US-Militärpräsenz im Irak gehen.