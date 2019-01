Finanzminister Löger sieht Schuldenpolitik beendet

Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) hat sich am Donnerstag erfreut über die vorläufige Bilanz 2018 gezeigt. "Es ist uns dank striktem Budgetvollzug im letzten Jahr gelungen, mit dem Abschluss von 2018 einen Schlussstrich unter die Schuldenpolitik der vergangenen Jahrzehnte zu ziehen", so Löger via Aussendung. Im nächsten Jahr werde der Bund erstmals seit 65 Jahren einen Überschuss erzielen.