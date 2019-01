Juden demonstrierten in Israel gegen Polizeigewalt

Mehr als Tausend aus Äthiopien stammende Juden haben laut Medienberichten in Tel Aviv gegen Polizeigewalt demonstriert. Die Menschen blockierten zentrale Verkehrsstraßen in der israelischen Küstenstadt, wie die Polizei am Mittwoch berichtete. Die Menschen gingen nach dem Tod eines 24-Jährigen in einem Vorort von Tel Aviv auf die Straße.