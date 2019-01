Mazedonien will so rasch wie möglich in die EU

Nach der Beilegung des Namenstreits mit Griechenland will Mazedonien so schnell wie möglich in die EU. Trotz der gegenwärtigen Krise habe sein Land "Vertrauen in die EU über die Grenzen des Himmels hinaus", sagte Premier Zoran Zaev am Mittwoch bei einem Treffen mit Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) in Wien. "Großbritannien hat vielleicht einen Platz für uns freigemacht in der EU", sagte er.