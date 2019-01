Totes Baby in NÖ: Mutter angeblich nicht zurechnungsfähig

Im Fall des toten Babys, das Anfang Dezember vergangenen Jahres in Weikendorf (Bezirk Gänserndorf) in einem Gebüsch gefunden worden ist, liegt laut einem "Kurier"-Bericht ein entlastendes Gutachten über die Mutter vor. Die 18-Jährige sei zum Zeitpunkt der Kindesweglegung nicht zurechnungsfähig gewesen, so ihr Anwalt Wolfgang Blaschitz.