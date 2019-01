Stromschlag tötete Tiere in Nationalpark in Südafrika

In Südafrikas Krüger-Nationalpark sind ein Nashorn, zwei Löwen, eine Giraffe und zwei Hyänen von einer niedergerissenen Stromleitung getötet worden. Die toten Tiere wurden am Wochenende von Elektrikern gefunden, die den Grund für einen Stromausfall untersuchten, wie ein Sprecher der nationalen Wildparkbehörde am Dienstag sagte.