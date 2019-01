Mehrere Tote bei Angriff auf Polizeistation in Pakistan

Bei einem Angriff auf eine Polizeistation in der südwestpakistanischen Provinz Baluchistan sind mindestens acht Menschen getötet und mehr als 20 verletzt worden. Bei den Toten handle es sich um sieben Polizisten und einen Zivilisten, sagte ein Polizeisprecher. Der Angriff habe am Dienstag während eines Rekrutierungstests in der Stadt Loralai stattgefunden.