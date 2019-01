"IRA" bekannte sich zu Anschlag in Londonderry

Eine Gruppe namens "IRA" hat sich zu dem Anschlag mit einer Autobombe in der nordirischen Stadt Derry (Londonderry) bekannt. In einem Bekennerschreiben, das dem "Derry Journal" zugespielt wurde, wird der Brexit als Motiv verneint. "Diese ganze Gerede vom Brexit, harten Grenzen, weichen Grenzen hat keinen Einfluss auf unser Handeln, und die IRA wird nirgendwohin gehen", heißt es in dem Schreiben.