Festnahmen wegen Anschlags auf Straßburger Weihnachtsmarkt

Alle fünf Festgenommenen sind demnach Mitglieder derselben Familie und wurden in Gewahrsam genommen. Der mehrfach vorbestrafte Chekatt hatte am 11. Dezember in der Nähe des Straßburger Weihnachtsmarkts auf Passanten geschossen und fünf Menschen getötet. Nach einer zweitägigen Großfahndung wurde der 29-jährige Attentäter von der Polizei erschossen. Er hatte vor seiner Tat der Jihadistenmiliz "Islamischer Staat" (IS) die Treue geschworen.