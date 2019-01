Kärntnerin von "Geschäftsmann" um Zehntausende Euro gebracht

Eine Pensionistin aus dem Kärntner Bezirk Wolfsberg ist von einem "US-Geschäftsmann" um mehrere Zehntausend Euro gebracht worden. Dies teilte die Landespolizeidirektion am Sonntag mit. Sie hatte den Mann über einen Kurznachrichtendienst kennengelernt. In der folgenden Konversation hatte er ihr vorgemacht, er sei in Seenot, werde von Piraten bedroht und müsse sein Vermögen in Sicherheit bringen.