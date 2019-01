Bombendrohung: ICE mit 500 Passagieren in Frankfurt geräumt

Ein ICE mit 500 Passagieren ist am Freitag in Frankfurt am Main nach einer Bombendrohung geräumt worden. Alle Fahrgäste wurden in Sicherheit gebracht, wie ein Sprecher der Bundespolizei in Koblenz sagte. Für die Durchsuchung des Zuges mussten zwei Gleise des Bahnhofs Frankfurt Süd gesperrt werden.