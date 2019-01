Vilimsky-Kritik wegen Familienbeihilfe an EU und Karas

Der FPÖ-EU-Delegationsleiter und Generalsekretär Harald Vilimsky hat nach Einleitung eines Vertragsverletzungsverfahrens gegen Österreich wegen der Familienbeihilfe scharfe Kritik an der EU-Kommission und an ÖVP-Delegationsleiter Othmar Karas geübt. Die Grünen werfen der türkis-blauen Bundesregierung vor, mit der Indexierung vorsätzlich gegen EU-Recht zu verstoßen und in den Wahlkampf zu ziehen.