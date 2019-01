Akademie eröffnet neuen Ausstellungsraum xE

Vom Computerstore zum Kunstort: Die Akademie der bildenden Künste hat am Freitag ihren Ausstellungsraum xE im Palais Eschenbach vorgestellt. Nach schwierigen Umbauarbeiten - laut Rektorin Eva Blimlinger war die Decke einsturzgefährdet - habe man mehr als ein Ausweichquartier für das xhibit im Hauptgebäude am Schillerplatz gefunden. "Wir werden es über die Sanierung hinaus behalten", so Blimlinger.