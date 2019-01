EU-Kommission will Vergabe "goldener Pässe" streng prüfen

Die EU-Kommission will die Vergabe sogenannter "goldener Pässe" an reiche oder prominente Drittstaatsangehörige strenger prüfen. EU-Justizkommissarin Vera Jourova verwies darauf, dass es in 20 EU-Staaten Regelungen über Investoren-Aufenthaltsbewilligungen gebe. Doch blieben "Grauzonen" bei nationalen Regelungen und Möglichkeiten des Missbrauchs.